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Инфраструктура и тендеры 31.07.2017 11:16

АЖД внедрит систему электронных проездных

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) отбирает поставщика необходимого оборудования для системы продажи билетов на электропоезда, отмечается в объявлении общества.

Кроме того, АЖД отбирает поставщика оборудования для внедрения электронных проездных карт.

Отбор проводится методом открытого тендера, включающего два лота.

Стоимость участия в каждом из двух лотов тендера составляет 200 манат.

В отборе могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и материальными возможностями.

Тендерные предложения компаний, сопровожденные банковской гарантией в размере 1% от стоимости предложения, принимаются до 13 сентября 2017 года. Тендерная процедура состоится 14 сентября.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЖД, ПОСТАВЩИКИ, ОТБОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]