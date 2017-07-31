АЖД внедрит систему электронных проездных

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) отбирает поставщика необходимого оборудования для системы продажи билетов на электропоезда, отмечается в объявлении общества.
Кроме того, АЖД отбирает поставщика оборудования для внедрения электронных проездных карт.
Отбор проводится методом открытого тендера, включающего два лота.
Стоимость участия в каждом из двух лотов тендера составляет 200 манат.
В отборе могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и материальными возможностями.
Тендерные предложения компаний, сопровожденные банковской гарантией в размере 1% от стоимости предложения, принимаются до 13 сентября 2017 года. Тендерная процедура состоится 14 сентября.
Н.Аббасова
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