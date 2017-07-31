Новый глава аппарата Белого дома Келли приступает к работе

Новый руководитель аппарата Белого дома Джон Келли в понедельник официально вступает в должность, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
На этом посту он сменил Райнса Прибаса, который занимал эту должность с начала работы Дональда Трампа. Сам Дж.Келли до настоящего момента возглавлял министерство внутренней безопасности США.
АП отмечает, что на посту главы министерства внутренней безопасности 67-летний Дж.Келли занимал ведущую роль в продвижении таких противоречивых политических инициатив Д.Трампа как антииммиграционный указ, который временно запрещает въезд в страну гражданам шести мусульманских стран.
Ранее американский президент отметил в "Твиттере", что Дж.Келли - "это выдающийся американец и сильный лидер. Он проделал впечатляющую работу во главе министерства внутренней безопасности. Он - настоящая "звезда" моей администрации".
Дж.Келли посвятил 45 лет своей жизни военной службе. В частности, он принимал участие в боевых действиях в Ираке. В 2003 году получил звание бригадного генерала, ушел в отставку в 2016 году.
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