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Дальнее зарубежье 31.07.2017 12:20

Новый глава аппарата Белого дома Келли приступает к работе

Новый руководитель аппарата Белого дома Джон Келли в понедельник официально вступает в должность, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

На этом посту он сменил Райнса Прибаса, который занимал эту должность с начала работы Дональда Трампа. Сам Дж.Келли до настоящего момента возглавлял министерство внутренней безопасности США.

АП отмечает, что на посту главы министерства внутренней безопасности 67-летний Дж.Келли занимал ведущую роль в продвижении таких противоречивых политических инициатив Д.Трампа как антииммиграционный указ, который временно запрещает въезд в страну гражданам шести мусульманских стран.

Ранее американский президент отметил в "Твиттере", что Дж.Келли - "это выдающийся американец и сильный лидер. Он проделал впечатляющую работу во главе министерства внутренней безопасности. Он - настоящая "звезда" моей администрации".

Дж.Келли посвятил 45 лет своей жизни военной службе. В частности, он принимал участие в боевых действиях в Ираке. В 2003 году получил звание бригадного генерала, ушел в отставку в 2016 году.

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Тэги: США, БЕЛЫЙ/ДОМ, АППАРАТ, ГЛАВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]