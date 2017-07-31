Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   1.9963 RUR   0.0285 GBR   2.2326 TRY   0.4815

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 33° Завтра 24° 32° 2 Авг 24° 33° 3 Авг 24° 32°

Регион 31.07.2017 12:48

Добропорядочность многих судей нового Верховного суда Украины вызывает сомнения - посольство США

Кандидаты на должности судей нового Верховного суда Украины, отобранные в результате конкурса, должны быть рассмотрены Высшим советом правосудия страны, считают в посольстве США.

"Ряд сильных кандидатов попали в состав Верховного суда, но все же добропорядочность многих из них вызывает сомнения. Высший совет правосудия должен отдельно рассмотреть каждую кандидатуру", - говорится в сообщении посольства, опубликованном в понедельник утром в аккаунте в Твиттер.

28 июля Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) обнародовала имена победителей конкурса на должность судей нового Верховного суда и по итогам конкурсного отбора направит в Высший совет правосудия рекомендации по 120 кандидатам о назначении их судьями соответствующих кассационных судов в составе Верховного Суда - административного, хозяйственного, уголовного и гражданского, по 30 судей в каждом из перечисленных судов.

Центр противодействия коррупции (ЦПК) по результатам конкурса сообщил, что 80% судей на должности судей нового Верховного Суда Украины являются действующими или находятся в отставке, каждый четвертый из них получил негативное заключение Общественного совета добропорядочности (ОСД).

При этом он уточняет, что в административном, гражданском и уголовном судах по 25 судей из 30 являются действующими или судьями в отставке, в хозяйственном суде - 18.

"Каждый четвертый будущий судья Верховного Суда, избранный Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС), нарушал права человека, или принимал политически мотивированные решения, или не может объяснить собственные доходы", - отмечают в ЦПК.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, СУДЬИ, США, КРИТИКА


Похожие новости


Украинские судьи, подпадающие под люстрацию, должны выполнить требования закона - Порошенко

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]