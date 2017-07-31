Добропорядочность многих судей нового Верховного суда Украины вызывает сомнения - посольство США

Кандидаты на должности судей нового Верховного суда Украины, отобранные в результате конкурса, должны быть рассмотрены Высшим советом правосудия страны, считают в посольстве США.
"Ряд сильных кандидатов попали в состав Верховного суда, но все же добропорядочность многих из них вызывает сомнения. Высший совет правосудия должен отдельно рассмотреть каждую кандидатуру", - говорится в сообщении посольства, опубликованном в понедельник утром в аккаунте в Твиттер.
28 июля Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) обнародовала имена победителей конкурса на должность судей нового Верховного суда и по итогам конкурсного отбора направит в Высший совет правосудия рекомендации по 120 кандидатам о назначении их судьями соответствующих кассационных судов в составе Верховного Суда - административного, хозяйственного, уголовного и гражданского, по 30 судей в каждом из перечисленных судов.
Центр противодействия коррупции (ЦПК) по результатам конкурса сообщил, что 80% судей на должности судей нового Верховного Суда Украины являются действующими или находятся в отставке, каждый четвертый из них получил негативное заключение Общественного совета добропорядочности (ОСД).
При этом он уточняет, что в административном, гражданском и уголовном судах по 25 судей из 30 являются действующими или судьями в отставке, в хозяйственном суде - 18.
"Каждый четвертый будущий судья Верховного Суда, избранный Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС), нарушал права человека, или принимал политически мотивированные решения, или не может объяснить собственные доходы", - отмечают в ЦПК.
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