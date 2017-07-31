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Регион 31.07.2017 13:02

Додон ушел в отпуск, чтобы взойти на Афон и встретиться в Тегеране с Рогозиным

Президент Молдавии Игорь Додон ушел в краткосрочный отпуск. В понедельник он сообщил на своей странице в facebook, что его не будет в стране в ближайшие десять дней.

"С 1 по 4 августа буду находиться на Святой горе Афон, а с 5 по 8 августа буду находиться с визитом в Иране, чтобы участвовать в церемонии инаугурации переизбранного президента Хасана Рухани. В Тегеране состоятся двусторонние встречи с официальными лицами из разных стран мира", - отметил И.Додон.

Президент Молдовы вылетел в воскресенье из Кишинева в Салоники, откуда поедет на гору Афон. Он ничего не сообщил о встречах с руководством Греции, о которых говорил месяц назад.

И.Додон подтвердил, что в Тегеране встретится с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным, визит которого в Кишинев на прошлой неделе был сорван. О предстоящей встрече сообщал Д.Рогозин.

"Подтверждаю встречу с Дмитрием Олеговичем в Тегеране. Есть о чем поговорить...", - написал И.Додон в соцсети.

В минувшую пятницу намеченный визит в Молдавию Д.Рогозина был сорван, так как Румыния не дала разрешение на полет самолета с российским вице-премьером через свое воздушное пространство. Румыния мотивировала это тем, что Д.Рогозин находится в санкционном списке. В то же время ранее Д.Рогозин прилетал в Молдавию через Румынию. На прошлое неделе власти Молдавии назвали визит Д.Рогозина в Кишинев "нежелательным" и просили воздержаться от участия в торжествах по случаю 25-летия миротворческой операции на Днестре.

В рамках визита в Молдавию Д.Рогозин намеревался участвовать в мероприятиях в Приднестровье, при его участии в Бендерах планировалась встреча президента Молдавии и лидера Приднестровья Вадима Красносельского. Так как Д.Рогозин не приехал, власти Приднестровья отказались от встречи с И.Додоном.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОТПУСК


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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