Додон ушел в отпуск, чтобы взойти на Афон и встретиться в Тегеране с Рогозиным

Президент Молдавии Игорь Додон ушел в краткосрочный отпуск. В понедельник он сообщил на своей странице в facebook, что его не будет в стране в ближайшие десять дней.
"С 1 по 4 августа буду находиться на Святой горе Афон, а с 5 по 8 августа буду находиться с визитом в Иране, чтобы участвовать в церемонии инаугурации переизбранного президента Хасана Рухани. В Тегеране состоятся двусторонние встречи с официальными лицами из разных стран мира", - отметил И.Додон.
Президент Молдовы вылетел в воскресенье из Кишинева в Салоники, откуда поедет на гору Афон. Он ничего не сообщил о встречах с руководством Греции, о которых говорил месяц назад.
И.Додон подтвердил, что в Тегеране встретится с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным, визит которого в Кишинев на прошлой неделе был сорван. О предстоящей встрече сообщал Д.Рогозин.
"Подтверждаю встречу с Дмитрием Олеговичем в Тегеране. Есть о чем поговорить...", - написал И.Додон в соцсети.
В минувшую пятницу намеченный визит в Молдавию Д.Рогозина был сорван, так как Румыния не дала разрешение на полет самолета с российским вице-премьером через свое воздушное пространство. Румыния мотивировала это тем, что Д.Рогозин находится в санкционном списке. В то же время ранее Д.Рогозин прилетал в Молдавию через Румынию. На прошлое неделе власти Молдавии назвали визит Д.Рогозина в Кишинев "нежелательным" и просили воздержаться от участия в торжествах по случаю 25-летия миротворческой операции на Днестре.
В рамках визита в Молдавию Д.Рогозин намеревался участвовать в мероприятиях в Приднестровье, при его участии в Бендерах планировалась встреча президента Молдавии и лидера Приднестровья Вадима Красносельского. Так как Д.Рогозин не приехал, власти Приднестровья отказались от встречи с И.Додоном.
Президент Алиев принял в Баку главу Палаты представителей штата Аризона
Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности
Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла Буркина-Фасо в Баку
Росавиация зафиксировала на выходных задержки чартерных рейсов 7 авиакомпаний
Курс маната к доллару будет оставаться стабильным в 2017-2018гг, в 2019-2020г манат будет дешеветь к доллару – S&P
Расходы госбюджета Азербайджана на строительство гособъектов в I полугодии превысили 771 млн манат
Житель Мордовии устроил стрельбу на свадьбе: ранены четыре человека, в том числе невеста
Скончалась французская актриса Жанна Моро
Полиция Баку задержала подозреваемого в совершении кражи золотых изделий на 7,5 тыс. манатов
Azeravtoyol получит 2,7 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
Azeravtoyol получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Выбери один из выгодных пакетов «Отпуск» и отправляйся в поездку в Украину вместе в Nar!
Выбери один из выгодных пакетов «Отпуск» и отправляйся в поездку в Украину вместе в Nar!
ВТБ (Азербайджан) открыл компьютерный класс в Центре русской культуры
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»