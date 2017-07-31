Церемония открытия конкурса «Кубок моря - 2017» состоится вечером во вторник на бульваре в Баку – Минобороны

Церемония открытия международного конкурса «Кубок моря - 2017» состоится вечером 1 августа в приморском бульваре в Баку, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«Торжественная церемония открытия международного конкурса «Кубок моря - 2017» состоится 1 августа в 18:30 в Бакинском приморском бульваре»,- говорится в сообщении.

Минобороны сообщает, что в мероприятии примут участие представители общественности, жители города, военные, и дипломатический корпус, аккредитованный в Азербайджане.

Конкурс «Кубок моря - 2017» пройдет в Азербайджане с 1 по 11 августа.

Ф.Исазаде