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Это интересно 31.07.2017 11:30

Церемония открытия конкурса «Кубок моря - 2017» состоится вечером во вторник на бульваре в Баку – Минобороны

Церемония открытия международного конкурса «Кубок моря - 2017» состоится вечером 1 августа в приморском бульваре в Баку, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«Торжественная церемония открытия международного конкурса «Кубок моря - 2017» состоится 1 августа в 18:30 в Бакинском приморском бульваре»,- говорится в сообщении.

Минобороны сообщает, что в мероприятии примут участие представители общественности, жители города, военные, и дипломатический корпус, аккредитованный в Азербайджане.

Конкурс «Кубок моря - 2017» пройдет в Азербайджане с 1 по 11 августа.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВМС, КУБОК, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]