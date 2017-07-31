В Кабуле совершена попытка атаки на посольство Ирака

В Кабуле неизвестные на начиненном взрывчаткой автомобиле попытались атаковать иракское посольство, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на афганскую полицию.
Согласно данным полиции, вблизи посольства произошла перестрелка, а также прогремело несколько взрывов.
Информации о жертвах или пострадавших пока нет.
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