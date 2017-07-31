Росавиация зафиксировала на выходных задержки чартерных рейсов 7 авиакомпаний

Росавиация в минувшие субботу и воскресенье зафиксировала задержки чартерных рейсов продолжительностью более двух часов семи авиакомпаний.

Как сообщается на сайте ведомства, по четыре рейса на выходных задержали AZUR air и Royal Flight, по три - "Россия" (входит в группу "Аэрофлот" (MOEX: AFLT)) и Nordwind, по два - "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL) и "ВИМ-Авиа", один рейс задержала Red Wings. Среди причин задержек - позднее прибытие или неисправность воздушных судов, дополнительное техобслуживание.

Самые продолжительные задержки зафиксированы у Royal Flight (более 9 часов, рейс Томск - Анталья) и "России" (8,5 часов, рейсы Санкт-Петербург - Керкира, Санкт-Петербург - Ларнака).

Росавиация начала проводить ежедневный мониторинг задержек вылетов более чем на два часа с 20 июня. Причиной послужили массовые задержки и отмены рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа", которые наблюдались с конца мая. Как заявлял глава Росавиации Александр Нерадько, "эта репутационная ремарка должна сыграть свою роль при выборе пассажиром перевозчика". Следующий шаг, на который может пойти ведомство - провести проверки исполнения компаниями сертификационных и лицензионных требований. Крайней мерой А.Нерадько называл точечное ограничение программ чартерных перевозок.