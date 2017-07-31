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АПК 31.07.2017 11:46

Агролизинг планирует построить пункты хранения хлопка в 10 районах Азербайджана

ОАО "Агролизинг" отбирает разработчика проектно-сметной документации для строительства пунктов хранения хлопка в 10 районах Азербайджана, говорится в объявлении общества.

Отбор осуществляется методом открытого тендера.

Согласно условиям тендера, победитель должен будет разработать проектно-сметной документацию для строительства пунктов хранения хлопка в Агджабединском, Агсуинском, Биласуварском, Физулинском, Кюрдамирском, Сабирабадском, Нефтчалинском, Имишлинском, Сальянском и Евлахском районах.

Стоимость участия в тендере – 500 манат.

Главными критериями при выборе победителя станут: низкая цена, сроки выполнения контракта и соответствие другим условиям тендера.

Тендерные предложения компаний, сопровожденные банковской гарантией в размере 2% от стоимости предложения, принимаются 15 сентября. Тендерная процедура состоится 18 сентября.

ОАО "Агролизинг" учреждено в октябре 2004 года и входит в структуру министерства сельского хозяйства.

Н.Аббасова

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Тэги: АГРОЛИЗИНГ, ПРОЕКТЫ, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]