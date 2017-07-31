Агролизинг планирует построить пункты хранения хлопка в 10 районах Азербайджана

ОАО "Агролизинг" отбирает разработчика проектно-сметной документации для строительства пунктов хранения хлопка в 10 районах Азербайджана, говорится в объявлении общества.
Отбор осуществляется методом открытого тендера.
Согласно условиям тендера, победитель должен будет разработать проектно-сметной документацию для строительства пунктов хранения хлопка в Агджабединском, Агсуинском, Биласуварском, Физулинском, Кюрдамирском, Сабирабадском, Нефтчалинском, Имишлинском, Сальянском и Евлахском районах.
Стоимость участия в тендере – 500 манат.
Главными критериями при выборе победителя станут: низкая цена, сроки выполнения контракта и соответствие другим условиям тендера.
Тендерные предложения компаний, сопровожденные банковской гарантией в размере 2% от стоимости предложения, принимаются 15 сентября. Тендерная процедура состоится 18 сентября.
ОАО "Агролизинг" учреждено в октябре 2004 года и входит в структуру министерства сельского хозяйства.
Н.Аббасова
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