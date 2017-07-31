Взаимодействие с РФ по Сирии - единственный козырь у Трампа в противостоянии с Конгрессом, полагает американист

Перспектива введения Вашингтоном новых санкций в отношении Москвы не отразится на российско-американском взаимодействии в Сирии, достигнутый уровень которого крайне важен как для России, так и для администрации Дональда Трампа, считает руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады РАН Александр Шумилин.

"Если ставить вопрос о том, сведет ли "на нет" перспектива новых американских санкций взаимодействие Москвы и Вашингтона в Сирии, то ответ на него - отрицательный. И по одной простой причине: для российской стороны это единственный рычаг, который может сработать в плане улучшения отношений с Трампом, с США", - сказал А.Шумилин в понедельник "Интерфаксу".

В свою очередь, администрация США также заинтересована сохранить взаимодействие с Москвой в Сирии, поскольку это направление является важным потенциальным аргументом в противостоянии команды Д.Трампа и Конгресса, считает эксперт.

"Это единственный козырь в руках Трампа для того, чтобы убедить Конгресс в неких положительных тенденциях в отношениях с Россией, с Путиным. Поэтому на сирийском направлении все, что может быть положительного, сохранится. И никакие санкции здесь не повлияют", - сказал собеседники агентства.

В отличие от проблем на украинском направлении, которые имеют многосторонний характер, по сирийскому конфликту Москва и Вашингтон вышли на двусторонний формат диалога, "который Москва очень ценит, и ни в коем случае не станет подвергать его риску".