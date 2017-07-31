Азербайджанские снайперы завершили подготовку к конкурсу в Казахстане - Минобороны

Представители Азербайджана в конкурсе «Снайперский рубеж», который пройдет в рамках соревнований «Армейские международные игры - 2017» в Казахстане, завершили этап подготовки к ним, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«Завершилась подготовка к конкурсу «Снайперский рубеж», который проводится в рамках соревнований «Армейские международные игры - 2017» на военной базе Отар в Казахстане по приему и пристрелке снайперских винтовок»,- говорится в сообщении.

Согласно информации оборонного ведомства, участвующие в соревновании снайперы ВС Азербайджана продемонстрируют свое мастерство в стрельбе из снайперских винтовок СВД-С.

Соревнования пройдут с 1-го по 9 августа в Казахстане. В них принимают участие команды из 17-ти стран.

Ф.Исазаде