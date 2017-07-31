Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 3 человека - МВД

Три человека погибли в результате произошедших в выходные дни на территории Азербайджана четырех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

Еще три человека пострадали в результате ДТП.

В субботу и воскресенье на территории республики было зафиксировано 176 преступлений, 41 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органами правопорядка задержано в выходные дни 72 человека.

Зафиксирован 21 факт, связанный с незаконным оборотом наркотиков, и три – с незаконным хранением оружия.

Р.Бабаев