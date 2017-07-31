Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   1.9963 RUR   0.0285 GBR   2.2326 TRY   0.4815

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 33° Завтра 24° 32° 2 Авг 24° 33° 3 Авг 24° 32°

Это интересно 31.07.2017 12:03

Apple может отложить презентацию нового iPhone из-за перебоев с поставками деталей

Эксперты и участники рынка опасаются, что Apple Inc. может перенести презентацию нового iPhone из-за проблем с поставками деталей, пишет Financial Times.

В частности, аналитики Goldman Sachs отметили, что прогноз компании на четвертый квартал "может быть очень волатильным, в зависимости от предполагаемой даты выпуска нового iPhone".

Ожидается, что новая версия смартфона будет оснащена дисплеем из органических светодиодов (OLED), который будет занимать всю переднюю поверхность, без рамок по краям. Между тем нехватка таких дисплеев, а также ряда других частей может стать проблемой для Apple.

Традиционно новые iPhone поступают в продажу в сентябре, внося существенный вклад в прибыль и выручку Apple за четвертый финансовый квартал, завершающийся в этом месяце. Теперь же эксперты полагают, что масштабные поставки смартфона начнутся не ранее октября, то есть продажи будут учтены уже в новом фингоду.

Этим может воспользоваться главный конкурент Apple, южнокорейская Samsung Electronics, которая презентует свой новый флагманский смартфон Note 8 23 августа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: APPLE, IPHONE, США, ПРЕЗЕНТАЦИЯ


Похожие новости


Apple готова вылечить "сенсорную болезнь" iPhone 6 Plus за $149 Apple выпустит новые iPhone с двойной камерой и кнопкой-сенсором Apple продала свыше 13 млн новых iPhone 6s и 6s Plus за первые 3 дня, установив новый рекорд Apple назвала случаи сгибания новых iPhone крайне редкими Apple может выпустить две модели iPhone с большими экранами Инновации позволяют Apple удовлетворять спрос - FT

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]