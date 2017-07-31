Apple может отложить презентацию нового iPhone из-за перебоев с поставками деталей

Эксперты и участники рынка опасаются, что Apple Inc. может перенести презентацию нового iPhone из-за проблем с поставками деталей, пишет Financial Times.
В частности, аналитики Goldman Sachs отметили, что прогноз компании на четвертый квартал "может быть очень волатильным, в зависимости от предполагаемой даты выпуска нового iPhone".
Ожидается, что новая версия смартфона будет оснащена дисплеем из органических светодиодов (OLED), который будет занимать всю переднюю поверхность, без рамок по краям. Между тем нехватка таких дисплеев, а также ряда других частей может стать проблемой для Apple.
Традиционно новые iPhone поступают в продажу в сентябре, внося существенный вклад в прибыль и выручку Apple за четвертый финансовый квартал, завершающийся в этом месяце. Теперь же эксперты полагают, что масштабные поставки смартфона начнутся не ранее октября, то есть продажи будут учтены уже в новом фингоду.
Этим может воспользоваться главный конкурент Apple, южнокорейская Samsung Electronics, которая презентует свой новый флагманский смартфон Note 8 23 августа.
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