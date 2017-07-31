Расходы госбюджета Азербайджана на строительство гособъектов в I полугодии превысили 771 млн манат

Бюджетные расходы в Азербайджане на строительство государственных объектов в I-ом полугодии 2017 года, составили 771,5 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

«В целом в 2017 году на финансирование строительных работ из госбюджета предусмотрено выделение 2 млрд 731,3 млн. манат. Данные средства будут направлены на строительство производственных и сервисных объектов, жилых домов, общеобразовательных школ, больниц, дошкольных учреждений, а также на восстановление существующих строений и объектов. За I-ое полугодие 2017 года на эти цели было израсходовано 771,5 млн манат или 28% предусмотренных средств», -отметили в комитете .

При этом, по данным комитета, в I-ом полугодии 2017 года 645,6 млн манат или 83,7% всех средств было использовано в строительно-монтажные работы.

Из общего объема средств, использованных в январе-июне 2017 года, 83,5% израсходовано министерствами экономики, оборонной промышленности, здравоохранения, образования, молодежи и спорта, акционерными обществами Azeravtoyol, «Азеришыг», «Азербайджанское железные дороги», «Мелиорация и водное хозяйство», Бакинский метрополитен, Госагентством по жилищному строительству при президенте Азербайджана, Специальной медицинской службой при президенте Азербайджана и Исполнительной властью г.Гянджа.

Н.Аббасова