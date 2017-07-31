Курс маната к доллару будет оставаться стабильным в 2017-2018гг, в 2019-2020г манат будет дешеветь к доллару – S&P

S&P Global Ratings прогнозирует сохранение в 2017-2018гг среднего курса маната по отношению к доллару США на уровне 1,7 манат/$1.

Согласно прогнозам агентства, опубликованным на сайте S&P, в 2019-2020гг будет наблюдаться некоторое удешевление маната по отношению к доллару.

В частности, средний курс маната к доллару на 2019 год агентство прогнозирует на уровне 1,79AZN/$1, на 2020 год - 1,87AZN/$1.

По итогам 2016 года средний курс маната к доллару составил 1,77AZN/$1 против 1,56AZN/$1 по итогам 2015 года.

А.Азизов