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Происшествия 31.07.2017 12:41

Полиция Баку задержала подозреваемого в совершении кражи золотых изделий на 7,5 тыс. манатов

Сотрудники 29-го отделения полиции Насиминского РУП по подозрению в совершении в столице квартирной кражи задержали жителя Шамахинского района Али Исмайлова, сообщается в хронике происшествий Министерства внутренних дел Азербайджана.

«Задержанный А.Исмайлов подозревается в совершении кражи 260 манат и золотых изделий на 7,5 тыс. манат из квартиры в Насиминском районе столицы», - отмечается в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: КРИМИНАЛ, КВАРТИРА, КРАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]