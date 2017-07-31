Полиция Баку задержала подозреваемого в совершении кражи золотых изделий на 7,5 тыс. манатов

Сотрудники 29-го отделения полиции Насиминского РУП по подозрению в совершении в столице квартирной кражи задержали жителя Шамахинского района Али Исмайлова, сообщается в хронике происшествий Министерства внутренних дел Азербайджана.

«Задержанный А.Исмайлов подозревается в совершении кражи 260 манат и золотых изделий на 7,5 тыс. манат из квартиры в Насиминском районе столицы», - отмечается в сообщении.

Р.Бабаев