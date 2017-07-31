Вице-президент США объявил Россию угрозой для НАТО

Вице-президент США Майкл Пенс заявил об угрозе НАТО со стороны России.

"Россия представляет угрозу для государств - союзников по НАТО, и США сделают все для ее предотвращения", - заявил М.Пенс в понедельник в Таллине на совместной пресс-конференции с президентами государств Балтии.

Кроме того, вице-президент США выразил надежду на улучшение отношений с Россией. "Однако недавний дипломатический скандал этому не способствует", - считает М.Пенс.

"Мы твердо поддерживаем статью 5 (договора НАТО - ИФ), согласно которой нападение на одного из союзников станет нападением против всех нас", - сказал М.Пенс, добавив, что "союз США и Балтии крепок".

"Мы знаем, что сильная и единая НАТО сейчас важнее, чем когда-либо после краха коммунизма. Имею честь донести сегодня очень простое послание президента США. Президент направил меня сюда сказать, что мы с вами. Мы стоим с народами и государствами Эстонии, Латвии и Литвы, и так будет всегда", - заявил М.Пенс.

Он поблагодарил Эстонию за выполнение критерия НАТО о вкладе в оборону вкладе 2% ВВП и выразил удовлетворение в связи с тем, что Латвия и Литва обещали достичь этой цели в будущем году.

Президенты стран Балтии поблагодарили США за поддержку. Как заверила президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid), "наши государства и народы объединяют единые ценности".

"Мы видим здесь, что США стремятся защитить своих союзников по НАТО и НАТО от всяческих недружественных проявлений", - сказала, в свою очередь, президент Литвы Даля Грибаускйте (Dalia Grybauskaite). Она поблагодарила США за военную поддержку, которая проявляется не только в обещаниях, но и в реальных действиях по укреплению безопасности.