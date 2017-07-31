Вице-президент США объявил Россию угрозой для НАТО

Вице-президент США Майкл Пенс заявил об угрозе НАТО со стороны России.
"Россия представляет угрозу для государств - союзников по НАТО, и США сделают все для ее предотвращения", - заявил М.Пенс в понедельник в Таллине на совместной пресс-конференции с президентами государств Балтии.
Кроме того, вице-президент США выразил надежду на улучшение отношений с Россией. "Однако недавний дипломатический скандал этому не способствует", - считает М.Пенс.
"Мы твердо поддерживаем статью 5 (договора НАТО - ИФ), согласно которой нападение на одного из союзников станет нападением против всех нас", - сказал М.Пенс, добавив, что "союз США и Балтии крепок".
"Мы знаем, что сильная и единая НАТО сейчас важнее, чем когда-либо после краха коммунизма. Имею честь донести сегодня очень простое послание президента США. Президент направил меня сюда сказать, что мы с вами. Мы стоим с народами и государствами Эстонии, Латвии и Литвы, и так будет всегда", - заявил М.Пенс.
Он поблагодарил Эстонию за выполнение критерия НАТО о вкладе в оборону вкладе 2% ВВП и выразил удовлетворение в связи с тем, что Латвия и Литва обещали достичь этой цели в будущем году.
Президенты стран Балтии поблагодарили США за поддержку. Как заверила президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid), "наши государства и народы объединяют единые ценности".
"Мы видим здесь, что США стремятся защитить своих союзников по НАТО и НАТО от всяческих недружественных проявлений", - сказала, в свою очередь, президент Литвы Даля Грибаускйте (Dalia Grybauskaite). Она поблагодарила США за военную поддержку, которая проявляется не только в обещаниях, но и в реальных действиях по укреплению безопасности.
Президент Алиев принял в Баку главу Палаты представителей штата Аризона
Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности
Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла Буркина-Фасо в Баку
Росавиация зафиксировала на выходных задержки чартерных рейсов 7 авиакомпаний
Курс маната к доллару будет оставаться стабильным в 2017-2018гг, в 2019-2020г манат будет дешеветь к доллару – S&P
Расходы госбюджета Азербайджана на строительство гособъектов в I полугодии превысили 771 млн манат
Житель Мордовии устроил стрельбу на свадьбе: ранены четыре человека, в том числе невеста
Скончалась французская актриса Жанна Моро
Полиция Баку задержала подозреваемого в совершении кражи золотых изделий на 7,5 тыс. манатов
Azeravtoyol получит 2,7 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
Azeravtoyol получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Выбери один из выгодных пакетов «Отпуск» и отправляйся в поездку в Украину вместе в Nar!
Выбери один из выгодных пакетов «Отпуск» и отправляйся в поездку в Украину вместе в Nar!
ВТБ (Азербайджан) открыл компьютерный класс в Центре русской культуры
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»