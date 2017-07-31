Движение по Военно-Грузинской дороге полностью восстановлено после ликвидации последствий схода оползня

Департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии снял ограничения на передвижение транспорта, введенные утром в понедельник из-за схода оползня на 110-километровом участке автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога), связывающей Грузию с Россией.
"Движение автотранспорта восстановлено в двустороннем режиме", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что в результате сильного дождя на данном участке Военно-Грузинской дороги близ села Каноби сошел оползень в виде скальной массы с землей в объеме до 150 кубометров, перекрывший дорогу. В результате очистительных работ спустя некоторое время движение транспорта было восстановлено, но лишь в одностороннем режиме.
Как сообщил в понедельник телеканалу "Имеди" губернатор региона Мцхета-Мтианети Леван Зауташвили, аналогичная ситуация сложилась и на участке Военно-Грузинской дороги близ поселка Пасанаури, где в понедельник утром из-за обильных осадков также сошел оползень.
"Сейчас я сам нахожусь здесь, и могу констатировать, что дорога и на этом участке уже свободна для движения автотранспорта", - заявил телеканалу глава региона.
Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.
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