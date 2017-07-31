Спикер киргизского парламента передумал участвовать в президентских выборах

Председатель парламента Киргизии Чыныбай Турсунбеков отказался от намерений баллотироваться на пост президента республики.

На пресс-конференции в понедельник Ч.Турсунбеков объяснил свое решение тем, что "Киргизия сегодня нуждается в консолидации всех политических сил, и моя должность спикера обязывает меня в этом направлении работать".

"В Киргизии достаточно желающих занять пост президента, но не хватает людей, которые могли бы консолидировать общество, и я буду (на посту спикера - ИФ) продолжать работу по консолидации всех политических сил", - подчеркнул Ч.Турсунбеков.

По его словам, отказ от участия в выборах также объясняется тем, что он "не хочет быть яблоком раздора в Социал-демократической партии Киргизии (СДПК)", членом которой является.

По данным ЦИК Киргизии на утро понедельника, заявления на участие в выборах президента подали 52 человека.

Ч.Турсунбеков заявил о намерении принять участие в президентской гонке на съезде СДПК, где единым кандидатом в президенты от партии был выдвинут премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Зампредседателя политсовета партии Фарид Ниязов заявил, что если Ч.Турсунбеков не подчинится решению съезда, может быть поставлен вопрос о его исключении из СДПК. Аналогично по этому поводу высказался президент Алмазбек Атамбаев, возглавлявший СДПК до избрания на пост главы государства в конце 2011 года.

Президентские выборы в Киргизии назначены на 15 октября. Полномочия действующего президента истекаю 1 декабря, и они не имеет права повторно баллотироваться.