Старший внук Назарбаева возглавил федерацию альпинизма Казахстана

Старший внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Нурали Алиев избран главой республиканской федерации альпинизма и спортивного скалолазания, сообщила пресс-служба федерации.
"Решением внеочередной конференции федерации альпинизма и спортивного скалолазания Республики Казахстан, которая прошла 26 июля 2017 года в Алматы, был выбран новый президент федерации - Нурали Алиев", - говорится в сообщении, размещенном на сайте организации.
Н.Алиев является сыном старшей дочери президента Нурсултана Назарбаева - Дариги.
С 2014 по 2016 годы Н.Алиев был заместителем акима (главы администрации) Астаны, занимал в разные годы должности первого заместителя, председателя правления и совета директоров АО "Нурбанк", заместителя председателя правления АО "Банк развития Казахстана", председателя правления АО "Транстелеком".
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