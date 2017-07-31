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СНГ 31.07.2017 15:30

Старший внук Назарбаева возглавил федерацию альпинизма Казахстана

Старший внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Нурали Алиев избран главой республиканской федерации альпинизма и спортивного скалолазания, сообщила пресс-служба федерации.

"Решением внеочередной конференции федерации альпинизма и спортивного скалолазания Республики Казахстан, которая прошла 26 июля 2017 года в Алматы, был выбран новый президент федерации - Нурали Алиев", - говорится в сообщении, размещенном на сайте организации.

Н.Алиев является сыном старшей дочери президента Нурсултана Назарбаева - Дариги.

С 2014 по 2016 годы Н.Алиев был заместителем акима (главы администрации) Астаны, занимал в разные годы должности первого заместителя, председателя правления и совета директоров АО "Нурбанк", заместителя председателя правления АО "Банк развития Казахстана", председателя правления АО "Транстелеком".

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВНУК, АЛЬПИНИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]