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Регион 31.07.2017 16:15

Американские самолеты в День ВМФ России проводили разведку у границ Ленинградской области

Два американских разведывательных самолета в воскресенье провели многочасовые полеты вблизи российских границ на Балтике, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их сведениям, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168852 и позывным TALON40, вылетевший с авиабазы Зокняй под литовским городом Шяуляй, в воскресенье днем по московскому времени совершил пятичасовой разведывательный полет у границы Ленинградской области. Встав в круг после полудня на северо-востоке Эстонии, он курсировал вблизи Финского залива.

Этот разведывательный самолет 29 июля был переброшен в Литву с авиабазы Сигонелла на Сицилии.

Одновременно с ним в воздушном пространстве Эстонии осуществлял полет стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным ARSLE52, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Великобритании.

Он курсировал также в течение около пяти часов по линии Финский залив - город Тарту.

На обратном пути разведчик совершил пролет вблизи побережья Калининградской области.

В общей сложности полет самолета из Великобритании в Эстонию и обратно продолжался 10 часов. После вылета с авиабазы он был дозаправлен над Северным морем американским самолетом-заправщиком.

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Тэги: США, РАЗВЕДКА, САМОЛЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]