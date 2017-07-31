Американские самолеты в День ВМФ России проводили разведку у границ Ленинградской области

Два американских разведывательных самолета в воскресенье провели многочасовые полеты вблизи российских границ на Балтике, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их сведениям, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168852 и позывным TALON40, вылетевший с авиабазы Зокняй под литовским городом Шяуляй, в воскресенье днем по московскому времени совершил пятичасовой разведывательный полет у границы Ленинградской области. Встав в круг после полудня на северо-востоке Эстонии, он курсировал вблизи Финского залива.

Этот разведывательный самолет 29 июля был переброшен в Литву с авиабазы Сигонелла на Сицилии.

Одновременно с ним в воздушном пространстве Эстонии осуществлял полет стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным ARSLE52, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Великобритании.

Он курсировал также в течение около пяти часов по линии Финский залив - город Тарту.

На обратном пути разведчик совершил пролет вблизи побережья Калининградской области.

В общей сложности полет самолета из Великобритании в Эстонию и обратно продолжался 10 часов. После вылета с авиабазы он был дозаправлен над Северным морем американским самолетом-заправщиком.