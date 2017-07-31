Американские самолеты в День ВМФ России проводили разведку у границ Ленинградской области

Два американских разведывательных самолета в воскресенье провели многочасовые полеты вблизи российских границ на Балтике, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.
По их сведениям, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168852 и позывным TALON40, вылетевший с авиабазы Зокняй под литовским городом Шяуляй, в воскресенье днем по московскому времени совершил пятичасовой разведывательный полет у границы Ленинградской области. Встав в круг после полудня на северо-востоке Эстонии, он курсировал вблизи Финского залива.
Этот разведывательный самолет 29 июля был переброшен в Литву с авиабазы Сигонелла на Сицилии.
Одновременно с ним в воздушном пространстве Эстонии осуществлял полет стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным ARSLE52, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Великобритании.
Он курсировал также в течение около пяти часов по линии Финский залив - город Тарту.
На обратном пути разведчик совершил пролет вблизи побережья Калининградской области.
В общей сложности полет самолета из Великобритании в Эстонию и обратно продолжался 10 часов. После вылета с авиабазы он был дозаправлен над Северным морем американским самолетом-заправщиком.
Президент Азербайджана утвердил «Положение о Совете финансовой стабильности»
У экс-сотрудников МНБ Азербайджана наложен арест на имущество в размере 56 млн манатов – Генпрокуратура
Суд назначил слушания по плану реструктуризации внешних обязательств МБА на 17 августа
Пенс убежден, что Литва продолжит закупать СПГ у США
В Азербайджане отметят 75-летний юбилей Муслима Магомаева
Два спутника гражданского назначения планируется запустить осенью с космодрома в Плесецке
В Азербайджане в I полугодии совершено 78 умышленных убийств - генпрокурор
Azeravtoyol получит 2,7 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
Azeravtoyol получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
День ВМФ России отметили в Баку
Выбери один из выгодных пакетов «Отпуск» и отправляйся в поездку в Украину вместе в Nar!
Выбери один из выгодных пакетов «Отпуск» и отправляйся в поездку в Украину вместе в Nar!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»