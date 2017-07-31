Токио воспользуется обострением ситуации вокруг северокорейской ядерной программы для продвижения военных реформ - эксперт

Официальный Токио будет использовать запуск северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты как предлог для окончательного решения развернуть элементы противоракетной системы THAAD на японской территории, а также для изменений конституции, позволяющих активизировать военную модернизацию, заявил ведущий научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Виктор Павлятенко.

"Запуск северокорейской ракеты является хорошим легальным поводом для Токио реализовать свои давние планы по повышению военной роли в регионе. Совершенно очевидно, что у японцев нет другой альтернативы, кроме как поддерживать США в данной ситуации, совершенно очевидно. Де-факто у японцев есть возможность вместе с американцами и южнокорейскими партнерами реализовывать некий вариант с элементами военно-политической блокады Северной Кореи", - заявил В.Павлятенко в понедельник "Интерфаксу".

ЯПОНИЯ ДАСТ "ДОБРО" НА THAAD

Одним из конкретных шагов может стать окончательное согласование по развертыванию элементов американской противоракетной системы THAAD, отмечает японист. "Японцы уже рассматривали этот вопрос, и никаких заявлений с их стороны о том, что элементы THAAD не будут развернуты, не было. Напротив, мнение положительное, и вопрос лишь в принятии конкретного решения, которое, скорее всего, последует", - сказал собеседник агентства.

По оценке эксперта, такая позиция официального Токио связана с заинтересованностью в надежном противоракетном щите, в том числе, с применением разработок японского военно-промышленного комплекса.

"Япония больше, чем кто-либо, заинтересована в собственной ПРО, и технологически к тому готова. Достаточно вспомнить, что в ракетах Patriot присутствуют японские разработки. Полагаю, что японцы будут вкладывать средства не только для закупки военных технологий за рубежом, но и в разработку собственных, с тем, чтобы их можно было продать США", - сказал В.Павлятенко.

ВОЕННАЯ ЛИНИЯ АБЭ

По мнению эксперта, премьер Японии Синдзо Абэ показал себя достаточно активным на военном направлении, в значительной мере, в связи с внутриполитическим раскладом сил. "Фактор "угрозы" со стороны Пхеньяна важен для Абэ с учетом своего недостаточно презентабельного внутриполитического положения. Рейтинг премьер-министра впервые за 4 года упал до 30 %, чем активно пользуется оппозиция. В этой связи премьеру требуются шаги для демонстрации японскому истеблишменту своей решительности, в том числе, на военно-политическом направлении", - сказал В.Павлятенко.

Недавняя встреча С.Абэ с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой обсуждалась ситуация вокруг северокорейской ядерной программы, и с обеих сторон прозвучали заявления о необходимости активного политического и экономического давления на Пхеньян, помогут японскому премьеру сформировать нужный имидж как в глазах Вашингтона, так и японцев, считает эксперт.

"Согласование с США неких вариантов давления на Северную Корею, создает Японии имидж самого верного союзника американцев. Действительно, из союзников Вашингтона Трамп ни к кому в регионе так не обращался, как к Токио. Японцы, однозначно, будут продолжать следовать в американском фарватере. Под этот процесс они реализуют и свои собственные военные программы", - сказал В.Павлятенко.

Для модернизации Сил самообороны С.Абэ предпринял значительные усилия, и делая это "спокойно, и без ажиотажа", останавливаться не намерен, отметил японист.

"В 2013 году в Японии принята новая военная стратегия, предусматривающая модернизации Сил Самообороны как за свой счет, так и при помощи американцев, и ряда европейских стран. Японцы идут по этому пути тихо и спокойно, без всякого ажиотажа.

"Токио сейчас придает очень большое внимание привлечению гражданских разработок в военную область, в том числе, за путем набора ученых из граждански институтов. Вопрос может стоять о разработке систем, способных усилить военную мощь Японии в регионе, а возможно, и на международной арене", - сказал В.Павлятенко.

Японист высказал мнение, что, в значительной мере, продвижению военных реформ помогли бы изменения в Конституции, и С.Абэ в этом направлении будет максимально активен.

"Для Абэ будет важно решить вопрос с конституцией, запрещающей Японии иметь армию. Поэтому у японского премьера есть важный психологический задел, основанный на тезисе, что нынешняя конституция Японии была навязана. Абэ этот тезис, безусловно, раскрутит", - считает эксперт.

РАЗНОГЛАСИЯ С СЕУЛОМ

Вашингтон, Токио и Сеул консолидируются в вопросе давления на Пхеньян, которое имеет свои ограничения с учетом особой южнокорейской позиции, а также истории японо-корейских отношений, заявил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

"К взаимодействию с американцами Токио, конечно, подключится. В Гамбурге недавно был совместный ужин руководителей трех стран. Определенный уровень совместных действий против Пхеньяна будет, но есть при этом некий лимит. Речь не идет о треугольнике "Вашингтон - Токио - Сеул", поскольку отношения между Токио и Южной Кореей весьма проблемные", - заявил К.Асмолов "Интерфаксу".

В Южной Корее весьма критично относятся к Японии, отмечает кореевед. "Не стоит сбрасывать со счетов такую проблему, как "антияпонизм", встречающийся в южнокорейских политических кругах, особенно, среди левых сил. Если вас обвинят в Сеуле в "просеверокорейских взглядах, это будет убойное обвинение. Но еще более жесткое обвинение - в прояпонских взглядах", - сказал эксперт.