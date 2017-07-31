ИГ взяла на себя ответственность за атаку на посольство в Кабуле

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаку на посольство Ирака в столице Кабуле, сообщило в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

В МВД Афганистана сообщили, что атака была организована террористом-смертником, подорвавшимся у ворот посольства, после чего его сообщники проникли на территорию дипломатического объекта и начали перестрелку.

Министерство осудило атаку, назвав ее "противоречащей исламу и бесчеловечной".

Ранее сообщалось, что атака была совершена с использованием начиненного взрывчаткой автомобиля. Согласно данным полиции, вблизи посольства также произошла перестрелка.

Информации о жертвах или пострадавших пока нет.