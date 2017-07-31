В ЕС предлагают получить у Румынии разъяснения о запрете самолету с Рогозиным пролететь над ее территорией

Страны Европейского союза реализуют ограничительные меры в отношении лиц и организацией, назначаемые Советом ЕС, с учетом своего законодательства, заявил "Интерфаксу" официальный представитель Евросоюза, комментируя запрет Бухареста на пролет самолета с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным через воздушное пространство Румынии.

"Государства-члены ЕС несут ответственность за осуществление запрета на поездки в Евросоюз (лиц, подпадающих под санкции ЕС, - ИФ) через свое национальное законодательство", - сказал собеседник агентства.

Он отвечал на просьбу прокомментировать запрет Румынии на пролет через ее воздушное пространство российского гражданского самолета с входящим в "черный список" ЕС Д.Рогозиным на борту, летевшим в Молдавию.

"Вопросы, касающиеся осуществления запрета на поездки в конкретных случаях, следует направлять в соответствующее государство-член", - заявил представитель ЕС.

В минувшую пятницу визит Д.Рогозина в Кишинев был сорван из-за отказа Румынии пустить самолет с российской делегацией на борту в свое воздушное пространство. Вице-премьер сообщил журналистам, что самолет также отказались принять на посадку в Будапеште, лайнер приземлился в Минске. Из Белоруссии Д.Рогозин вернулся в Москву.