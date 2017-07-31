Минэкономики Азербайджана выявило высокое содержание крахмала в сосисках Hicaz

Министерства экономики и здравоохранения Азербайджана выявили превышение нормы крахмала в сосисках производства ООО «Hicaz 313», отмечается в сообщении Минэкономики.

«В результате лабораторных исследований было выявлено, что в мясных и куриных сосисках «Hicaz» содержание крахмала превышает установленную норму», - говорится в сообщении.

Министерство дало указание ООО «Hicaz 313» предпринять меры для того, что в будущем не допускать нарушение закона.

А.Ахундов