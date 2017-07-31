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Бизнес и законодательство 31.07.2017 15:42

Минэкономики Азербайджана выявило высокое содержание крахмала в сосисках Hicaz

Министерства экономики и здравоохранения Азербайджана выявили превышение нормы крахмала в сосисках производства ООО «Hicaz 313», отмечается в сообщении Минэкономики.

«В результате лабораторных исследований было выявлено, что в мясных и куриных сосисках «Hicaz» содержание крахмала превышает установленную норму», - говорится в сообщении.

Министерство дало указание ООО «Hicaz 313» предпринять меры для того, что в будущем не допускать нарушение закона.

А.Ахундов

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Тэги: СОСИСКИ, КРАХМАЛ, ПРЕВЫШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]