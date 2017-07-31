На встрече с вице-президентом США сторонники Саакашвили намерены поднять вопрос лишения его гражданства Украины

Представители грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" намерены на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом затронуть тему лишения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили гражданства Украины.

"Мы поговорим о том, что Михаил Саакашвили уже во второй раз стал жертвой политического преследования со стороны олигархического политического режима", - сказала журналистам в понедельник представитель партии Саломе Самадашвили.

Накануне министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила в эфире грузинской телекомпании "Имеди", что, по ее мнению, М.Саакашвили никому в республике политически не интересен.

При этом она напомнила о четырех уголовных делах, на основании которых грузинская сторона требует от Киева экстрадиции М.Саакашвили.

М.Пенс прибудет в Тбилиси с визитом в понедельник вечером.

В ходе визита М.Пенс помимо переговоров с представителями властей Грузии планирует провести встречи с представителями оппозиции.

Между тем, экс-председатель грузинского парламента Нино Бурджанадзе, возглавляющая оппозиционную партию "Демократическое движение", сообщила в понедельник журналистам, что ее на встречу М.Пенса с оппозицией не пригласили.

По ее словам, ее не удивляет, что посольство США в первую очередь пригласило те партии, которые готовы "беспрекословно выполнять любые требования Вашингтона".

При этом Н.Бурджанадзе считает, что от визита вице-президента США в Грузию не стоит ждать ничего нового.

"Будут вновь сделаны заявления по вопросу территориальной целостности Грузии, что конечно неплохо, но реально они ничего не приносят. Назовите мне один реальный шаг, который сделали США для того, чтобы урегулировать в Грузии проблемы Абхазии и Самачабло (Южной Осетии)", - сказала Н.Бурджанадзе.

По ее мнению, США не станут обострять отношений с Россией больше, чем в той степени, в какой им это выгодно.