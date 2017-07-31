Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   1.9963 RUR   0.0285 GBR   2.2326 TRY   0.4815

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 37° Завтра 24° 32° 2 Авг 24° 34° 3 Авг 25° 32°

Регион 31.07.2017 17:16

На встрече с вице-президентом США сторонники Саакашвили намерены поднять вопрос лишения его гражданства Украины

Представители грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" намерены на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом затронуть тему лишения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили гражданства Украины.

"Мы поговорим о том, что Михаил Саакашвили уже во второй раз стал жертвой политического преследования со стороны олигархического политического режима", - сказала журналистам в понедельник представитель партии Саломе Самадашвили.

Накануне министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила в эфире грузинской телекомпании "Имеди", что, по ее мнению, М.Саакашвили никому в республике политически не интересен.

При этом она напомнила о четырех уголовных делах, на основании которых грузинская сторона требует от Киева экстрадиции М.Саакашвили.

М.Пенс прибудет в Тбилиси с визитом в понедельник вечером.

В ходе визита М.Пенс помимо переговоров с представителями властей Грузии планирует провести встречи с представителями оппозиции.

Между тем, экс-председатель грузинского парламента Нино Бурджанадзе, возглавляющая оппозиционную партию "Демократическое движение", сообщила в понедельник журналистам, что ее на встречу М.Пенса с оппозицией не пригласили.

По ее словам, ее не удивляет, что посольство США в первую очередь пригласило те партии, которые готовы "беспрекословно выполнять любые требования Вашингтона".

При этом Н.Бурджанадзе считает, что от визита вице-президента США в Грузию не стоит ждать ничего нового.

"Будут вновь сделаны заявления по вопросу территориальной целостности Грузии, что конечно неплохо, но реально они ничего не приносят. Назовите мне один реальный шаг, который сделали США для того, чтобы урегулировать в Грузии проблемы Абхазии и Самачабло (Южной Осетии)", - сказала Н.Бурджанадзе.

По ее мнению, США не станут обострять отношений с Россией больше, чем в той степени, в какой им это выгодно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ПЕНС, СААКАШВИЛИ


Похожие новости


Саакашвили в Одессе инструктирует грузинских оппозиционеров по предвыборной кампании Гарибашвили вынудили покинуть пост премьера "определенные силы из-за рубежа", считают в грузинской оппозиции Премьер Грузии призвал оппозиционеров прекратить голодовку Сторонники Саакашвили требуют отставки правительства Грузии и изгнания из страны миллиардера Иванишвили Грузинский премьер считает проведение сторонниками Саакашвили акции протеста в Тбилиси «нормальным процессом» В Тбилиси прошла акция оппозиции с требованием отставки правительства из-за падения курса лари

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]