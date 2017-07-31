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Внешняя политика 31.07.2017 16:04

Алиев доволен уровнем отношений между Баку и Вашингтоном в сфере экономики, энергетики и безопасности

Президент Ильхам Алиев отмечает наличие хороших отношений между Азербайджаном и отдельными американскими штатами.

И.Алиев принял в понедельник председателя Палаты представителей штата Аризона (США) Джавана Меснарда, сообщает сайт главы государства.

«Отношения между Азербайджаном и США в сфере политики, экономики, энергетики и безопасности, а также отдельными американскими штатами находятся на очень хорошем уровне», - приводит слова И.Алиева сайт главы государства.

В тоже время президент отметил, что общественность некоторых регионов США обладает недостаточной информацией об Азербайджане. В этой связи он подчеркнул важность распространения правдивой информации об Азербайджане.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]