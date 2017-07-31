Алиев доволен уровнем отношений между Баку и Вашингтоном в сфере экономики, энергетики и безопасности

Президент Ильхам Алиев отмечает наличие хороших отношений между Азербайджаном и отдельными американскими штатами.

И.Алиев принял в понедельник председателя Палаты представителей штата Аризона (США) Джавана Меснарда, сообщает сайт главы государства.

«Отношения между Азербайджаном и США в сфере политики, экономики, энергетики и безопасности, а также отдельными американскими штатами находятся на очень хорошем уровне», - приводит слова И.Алиева сайт главы государства.

В тоже время президент отметил, что общественность некоторых регионов США обладает недостаточной информацией об Азербайджане. В этой связи он подчеркнул важность распространения правдивой информации об Азербайджане.

Ф.Исазаде