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Это интересно 31.07.2017 16:29

В Нидерландах арестовали пятерых человек, укравших айфоны общей стоимостью 500 тыс. евро

Полиция Нидерландов арестовала пятерых граждан Румынии, укравших смартфоны Apple общей стоимостью 500 тыс. евро из движущегося грузовика, сообщило в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

Согласно заявлению полиции, в краже участвовали пять мужчин в возрасте от 33 до 43 лет.

Управляя автомобилем, они на очень коротком расстоянии следовали за грузовиком, перевозящим айфоны. В это время один из налетчиков перебрался на кузов фуры, откуда передавал айфоны своим сообщникам.

Мужчины были арестованы в Нидерландах в субботу. Полиция обнаружила украденный товар, а также автомобиль, который, вероятно, использовался при совершении преступления.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, АЙФОН, КРАЖА, АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]