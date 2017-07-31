В Нидерландах арестовали пятерых человек, укравших айфоны общей стоимостью 500 тыс. евро

Полиция Нидерландов арестовала пятерых граждан Румынии, укравших смартфоны Apple общей стоимостью 500 тыс. евро из движущегося грузовика, сообщило в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.
Согласно заявлению полиции, в краже участвовали пять мужчин в возрасте от 33 до 43 лет.
Управляя автомобилем, они на очень коротком расстоянии следовали за грузовиком, перевозящим айфоны. В это время один из налетчиков перебрался на кузов фуры, откуда передавал айфоны своим сообщникам.
Мужчины были арестованы в Нидерландах в субботу. Полиция обнаружила украденный товар, а также автомобиль, который, вероятно, использовался при совершении преступления.
Президент Азербайджана утвердил «Положение о Совете финансовой стабильности»
У экс-сотрудников МНБ Азербайджана наложен арест на имущество в размере 56 млн манатов – Генпрокуратура
Суд назначил слушания по плану реструктуризации внешних обязательств МБА на 17 августа
Пенс убежден, что Литва продолжит закупать СПГ у США
Azeravtoyol получит 2,7 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
Azeravtoyol получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Три цистерны со сжиженным газом сошли с рельсов во Владимире
Адвокаты Януковича подозревают, что украинские власти уничтожили соглашение между президентом и оппозицией от 21 февраля 2014 г
Отдельные моменты сокращения штата загранучреждений США в России могут стать темой переговоров Лаврова и Тиллерсона - эксперт
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
День ВМФ России отметили в Баку
Выбери один из выгодных пакетов «Отпуск» и отправляйся в поездку в Украину вместе в Nar!
Выбери один из выгодных пакетов «Отпуск» и отправляйся в поездку в Украину вместе в Nar!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»