В Нидерландах арестовали пятерых человек, укравших айфоны общей стоимостью 500 тыс. евро

Полиция Нидерландов арестовала пятерых граждан Румынии, укравших смартфоны Apple общей стоимостью 500 тыс. евро из движущегося грузовика, сообщило в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

Согласно заявлению полиции, в краже участвовали пять мужчин в возрасте от 33 до 43 лет.

Управляя автомобилем, они на очень коротком расстоянии следовали за грузовиком, перевозящим айфоны. В это время один из налетчиков перебрался на кузов фуры, откуда передавал айфоны своим сообщникам.

Мужчины были арестованы в Нидерландах в субботу. Полиция обнаружила украденный товар, а также автомобиль, который, вероятно, использовался при совершении преступления.