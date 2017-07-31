Отдельные моменты сокращения штата загранучреждений США в России могут стать темой переговоров Лаврова и Тиллерсона - эксперт

Некоторые моменты, связанные с предложенным Вашингтону радикальным сокращением штатной численности загранпредставительств в РФ, еще могут стать предметом обсуждения, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

"Некоторые моменты, может быть, подлежат переговорам, пролонгациям. Это тоже форма ослабить американские ответные меры", - заявил В.Васильев "Интерфаксу" в понедельник.

"Я думаю, что предстоят еще переговоры (главы МИД РФ - ИФ) Сергея Лаврова с (госсекретарем США - ИФ) Рексом Тиллерсоном, думаю, что этот вопрос будет в течение августа еще решаться", - отметил эксперт.

"По логике, такого рода контакты напрашиваются для того, чтобы согласовать некие действия и оценить ситуацию после того, как (президент США Дональд - ИФ) Трамп подпишет законопроект об антироссийских санкциях. Телефон не дает возможности доверительного общения", - полагает В.Васильев.

Россия в конце прошлой недели предложила США сократить численность загранпредставительств в РФ с нынешних 1,2 тыс. до 455 человек. Ровно такое число дипломатических и технических сотрудников РФ работают в США. Российская сторона пошла на такой шаг после того, как американские власти выдворили в конце прошлого года из страны 35 сотрудников российских загранпредставительств.

"Насколько я понимаю, все разговоры, которые по этому поводу шли, никогда не включали такое количество людей, такого рода ответ. Это явилось неожиданностью и для американцев, они были, может быть, даже шокированы, чтобы мы смогли себе такое позволить. В дипломатии принято действовать зеркально - 35 на 35. А здесь получилось, что под ответные меры подпали в двадцать раз больше сотрудников американских загранпредставительств", - сказал В.Васильев.

Он отметил, что российская сторона в данном случае не пошла по пути составления списков, оставив принятие решения о том, кто именно прекратит работу в России, самим американцам.

"Да, им дана возможность сократить в большей степени технический персонал и оставить ранжированных представителей, но это тоже создает определенные неудобства, так как американцы, в особенности дипкорпус, привыкли к определенному уровню комфорта", - говорит В.Васильев.

Что касается проблемы с дипсобственностью США в РФ - дачей в Серебряном бору и складом на юге Москвы - ждать ее разрешения в обозримом будущем не стоит, считает американист.

"Здесь ситуация абсолютно зеркальная. В тот день и час, когда американцы снимут арест с нашей дипломатической собственности в США, я думаю, что очень быстро соответствующий арест будет снят и с американской собственности", - сказал эксперт.

"На ближайшее время, как вчера сказал Владимир Владимирович (Путин - ИФ), отношения, скорее всего, не улучшатся, следовательно, это распространяется и на дипломатическую собственность", - подчеркнул В.Васильев.