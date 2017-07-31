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Внутренняя политика 31.07.2017 16:39

Предприятия оборонпрома Азербайджана в I полугодии увеличили объем выполненных заказов на 34%

Предприятия Министерства оборонной промышленности Азербайджана в первом полугодии 2017 года увеличили на 33,8% объем выполненных заказов по изготовлению продукции оборонного назначения, заявил глава ведомства Явер Джамалов.

«Объем сданной заказчикам продукции оборонного назначения за шесть месяцев текущего года вырос на 33,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отметил Я.Джамалов на коллегии министерства, посвященной итогам первого полугодия.

По словам министра, число товаров оборонного назначения, освоенных предприятиями Миноборонпрома Азербайджана, достигло 1,2 тыс. наименований.

«В первой половине 2017 года на продукцию оборонного и специального назначения пришлось 92%, на продукцию гражданского назначения - 8% выпуска предприятиями МОП Азербайджана», - подчеркнул Я.Джамалов.

Р.Бабаев

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Тэги: ОБОРОНПРОМ, ПРОДУКЦИЯ, ВЫПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]