Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   1.9963 RUR   0.0285 GBR   2.2326 TRY   0.4815

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 37° Завтра 24° 32° 2 Авг 24° 34° 3 Авг 25° 32°

Наука и образование 31.07.2017 18:07

Два спутника гражданского назначения планируется запустить осенью с космодрома в Плесецке

Два гражданских спутника будут выведены на орбиту с космодрома в Плесецке (Архангельская область) осенью, сообщил "Интерфаксу" источник на космодроме.

"Запуск космического аппарата "Глонасс-М" запланирован на 6 сентября. Его выведет на орбиту ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", - сказал источник.

Затем в октябре с космодрома будет запущен еще один спутник. "9 октября планируется запуск европейского спутника дистанционного зондирования Земли Sentinel-5p на ракете "Рокот" с разгонным блоком "Бриз-КМ", - сообщил собеседник агентства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПЛЕСЕЦК, ЗАПУСК, ПЛАНЫ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]