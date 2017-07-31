Два спутника гражданского назначения планируется запустить осенью с космодрома в Плесецке

Два гражданских спутника будут выведены на орбиту с космодрома в Плесецке (Архангельская область) осенью, сообщил "Интерфаксу" источник на космодроме.

"Запуск космического аппарата "Глонасс-М" запланирован на 6 сентября. Его выведет на орбиту ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", - сказал источник.

Затем в октябре с космодрома будет запущен еще один спутник. "9 октября планируется запуск европейского спутника дистанционного зондирования Земли Sentinel-5p на ракете "Рокот" с разгонным блоком "Бриз-КМ", - сообщил собеседник агентства.