В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту вооруженного нападения, повлекшего гибель 5 человек – Генпрокуратура

Уголовное дело в связи с вооруженным нападением, повлекшим гибель пяти человек – четырех членов семьи и нападающего, возбуждено прокуратурой Гаджикабульского района, говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и МВД Азербайджана.

"По предварительной версии, преступление было совершено с целью мести. Следствие также установило, что совершивший преступление Мубариз Мехдиев был ранее судим. По факту возбуждено уголовное дело по 5 статья УК Азербайджана", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, некий М.Мехдиев рано утром в понедельник ворвался в дом семьи Гурбановых и расстрелял всю семью. При этом четверо членов семьи Гурбановых погибли на месте, а пятый – доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое. Убийца позже покончил собой.

Ф.Исазаде