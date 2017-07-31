В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту вооруженного нападения, повлекшего гибель 5 человек – Генпрокуратура

Уголовное дело в связи с вооруженным нападением, повлекшим гибель пяти человек – четырех членов семьи и нападающего, возбуждено прокуратурой Гаджикабульского района, говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и МВД Азербайджана.
"По предварительной версии, преступление было совершено с целью мести. Следствие также установило, что совершивший преступление Мубариз Мехдиев был ранее судим. По факту возбуждено уголовное дело по 5 статья УК Азербайджана", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось ранее, некий М.Мехдиев рано утром в понедельник ворвался в дом семьи Гурбановых и расстрелял всю семью. При этом четверо членов семьи Гурбановых погибли на месте, а пятый – доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое. Убийца позже покончил собой.
Ф.Исазаде
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