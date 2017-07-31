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Внутренняя политика 31.07.2017 17:13

На вооружение в Азербайджане до конца 2017 года будут рекомендованы различные виды боевой техники - глава Миноборонпрома

В Азербайджане до конца 2017 года к вооружению планируется рекомендовать боевые пулеметы спецназначения, автоматический гранатометный комплекс и ряд других вооружений, заявил министр оборонной промышленности Явер Джамалов.

«До конца года в Азербайджане к вооружению будут рекомендованы боевой пулемет специального назначения, автоматический гранатометный комплекс, ручной гранатомет, автоматы, артиллерийские боезаряды различного типа, осколочный боезаряд «ВОГ-25п», взрыватели для артиллерийских снарядов и другие средства вооружения», - сказал Я.Джамалов на коллегии министерства, посвященной итогам первого полугодия.

По его словам, за отчетный период на предприятиях Миноборонпрома были успешно завершены работы по подготовке и производству миноустойчивая национальная бронемашина «Tufan», которая прошла успешные испытания и была презентована с участием ведущих специалистов Министерства обороны и других силовых структур. «В настоящее время идет подготовка к серийному выпуску бронемашины», - отметил министр.

Я.Джамалов добавил, что на предприятиях министерства началось серийное производство снайперской винтовки специального назначения «Ялгузаг» и учебной ручной гранаты «Ф-1».

Р.Бабаев

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Тэги: ОБОРОНА, ВООРУЖЕНИЕ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]