На вооружение в Азербайджане до конца 2017 года будут рекомендованы различные виды боевой техники - глава Миноборонпрома

В Азербайджане до конца 2017 года к вооружению планируется рекомендовать боевые пулеметы спецназначения, автоматический гранатометный комплекс и ряд других вооружений, заявил министр оборонной промышленности Явер Джамалов.

«До конца года в Азербайджане к вооружению будут рекомендованы боевой пулемет специального назначения, автоматический гранатометный комплекс, ручной гранатомет, автоматы, артиллерийские боезаряды различного типа, осколочный боезаряд «ВОГ-25п», взрыватели для артиллерийских снарядов и другие средства вооружения», - сказал Я.Джамалов на коллегии министерства, посвященной итогам первого полугодия.

По его словам, за отчетный период на предприятиях Миноборонпрома были успешно завершены работы по подготовке и производству миноустойчивая национальная бронемашина «Tufan», которая прошла успешные испытания и была презентована с участием ведущих специалистов Министерства обороны и других силовых структур. «В настоящее время идет подготовка к серийному выпуску бронемашины», - отметил министр.

Я.Джамалов добавил, что на предприятиях министерства началось серийное производство снайперской винтовки специального назначения «Ялгузаг» и учебной ручной гранаты «Ф-1».

Р.Бабаев