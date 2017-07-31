Адвокаты Януковича подозревают, что украинские власти уничтожили соглашение между президентом и оппозицией от 21 февраля 2014 г

Адвокатам экс-президента Виктора Януковича не смогли предоставить в администрации президента Украины (АПУ) копию соглашения об урегулировании политического кризиса в стране от 21 февраля 2014 года, сообщили в адвокатском объединении "Aver Lex".

В 2017 году адвокат Игорь Федоренко направлял в администрацию президента запросы с просьбой предоставить заверенную копию соглашения, которое было подписано в феврале 2014 года В.Януковичем, представителями украинской оппозиции Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком, а также министром иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, руководителем департамента континентальной Европы Министерства иностранных дел Франции Эриком Фурнье и министром иностранных Польши Радославом Сикорским, и сообщить, кто еще принимал участие во встречах 20-21 февраля 2014 года в администрации В.Януковича и в подготовке данного документа.

7 июля 2017 года адвокат получил ответ за подписью руководителя аппарата администрации президента Украины Алексея Днипрова, в котором указано, что на встрече В.Януковича с министрами иностранных дел Германии, Франции и Польши 20 февраля 2014 года присутствовали Леонид Кожара (тогдашний министр иностранных дел Украины), Андрей Гончарук (экс-руководитель Главного управления по вопросам международных отношений администрации президента Украины), Франк-Вальтер Штайнмайер, Радослав Сикорский, Лоран Фабиус (экс-глава МИД Франции), Ян Томбински (экс-глава представительства ЕС на Украине), Игорь Брусило и Людмила Щербанюк.

"Другая запрашиваемая вами информация в администрации президента Украины отсутствует", - отмечается в ответе.

"После многочисленных отписок из АПУ, которые свидетельствовали об очевидном нежелании предоставлять этот документ, мы, наконец, получили ответ, что такого документа в администрации президента нет. Это соглашение - одно из важнейших доказательств во всех делах Виктора Януковича и мы не исключаем, что оригинал документа был умышленно уничтожен лицами, которые не заинтересованы в раскрытии сути событий 2014 года, как уничтожались и доказательства расстрелов людей на Майдане", - заявил адвокат В.Януковича Виталий Сердюк, комментируя полученную информацию.

В администрации президента эту информацию журналистам пока не комментируют.

Как сообщалось, 21 февраля 2014 года соглашение между властью и оппозицией об урегулировании кризиса на Украине подписали президент Виктор Янукович и лидеры трех оппозиционных фракций украинского парламента: Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок.

Соглашение засвидетельствовали от Европейского Союза главы МИД Польши Радослав Сикорский и Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, а также глава Департамента континентальной Европы МИД Франции Эрик Фурнье.

Последним пунктом данного соглашения отмечалось: "Министры иностранных дел Франции, Германии, Польши и специальный представитель президента Российской Федерации призывают к немедленному прекращению всех видов насилия и противостояния". При этом спецпредставитель президента РФ, российский омбудсмен Владимир Лукин не подписал итоговый документ об урегулировании кризиса на Украине.