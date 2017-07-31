День ВМФ России отметили в Баку

30 июля с.г. в День Военно-морского флота России сотрудники Посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике и представительства Россотрудничества в Азербайджане посетили корабли Каспийской флотилии ВМФ России – малый ракетный корабль «Град Свияжск» и спасательно-буксирное судно «СБ-45». Российские военные корабли прибыли в Азербайджан для участия в «Кубке моря - 2017», который пройдет с 1 по 11 августа 2017 года в акватории Каспийского моря, в рамках Армейских международных игр.
От имени представительства Россотрудничества в Азербайджане в свой праздник моряки получили памятные сувениры. В свою очередь, командиры кораблей вручили своим гостям памятные вымпелы «Кубок моря - 2017».
Накануне руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов поздравил с праздником ряд ветеранов ВМФ СССР и ВМФ России, проживающих в Азербайджане.
Фотографии:
1. Корабли Каспийской флотилии «Град Свияжск» и «СБ-45» в Баку
2 - 7. Сотрудники Посольства России и представительства Россотрудничества в Азербайджане посетили корабли Каспийской флотилии «Град Свияжск» и «СБ-45»
8. Посол России в Азербайджане В.Дорохин посетил корабли Каспийской флотилии «Град Свияжск» и «СБ-45»
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