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31.07.2017 17:46

День ВМФ России отметили в Баку

30 июля с.г. в День Военно-морского флота России сотрудники Посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике и представительства Россотрудничества в Азербайджане посетили корабли Каспийской флотилии ВМФ России – малый ракетный корабль «Град Свияжск» и спасательно-буксирное судно «СБ-45». Российские военные корабли прибыли в Азербайджан для участия в «Кубке моря - 2017», который пройдет с 1 по 11 августа 2017 года в акватории Каспийского моря, в рамках Армейских международных игр.

От имени представительства Россотрудничества в Азербайджане в свой праздник моряки получили памятные сувениры. В свою очередь, командиры кораблей вручили своим гостям памятные вымпелы «Кубок моря - 2017».

Накануне руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов поздравил с праздником ряд ветеранов ВМФ СССР и ВМФ России, проживающих в Азербайджане.

Фотографии:

1. Корабли Каспийской флотилии «Град Свияжск» и «СБ-45» в Баку

2 - 7. Сотрудники Посольства России и представительства Россотрудничества в Азербайджане посетили корабли Каспийской флотилии «Град Свияжск» и «СБ-45»

8. Посол России в Азербайджане В.Дорохин посетил корабли Каспийской флотилии «Град Свияжск» и «СБ-45»

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]