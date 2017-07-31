Пенс убежден, что Литва продолжит закупать СПГ у США

Вице-президент США Майк Пенс выразил уверенность, что Литва продолжит заключать сделки с Америкой о поставках сжиженного природного газа (СПГ).
"Президент и я были удовлетворены, узнав о решении литовского предприятия купить СПГ у США. Когда в следующем месяце он будет доставлен, это будет выгодно не в плане создания нашего благосостояния, а также будет способствовать безопасности и стабильности в регионе", - сказал вице-президент США на совместной с президентами стран Балтии пресс-конференции в Таллине.
"Я убежден, что эта сделка была первой, но не последней", - добавил М.Пенс.
Во второй половине августа в Клайпеду будет доставлена приобретенная у американской компании Cheniere Marketing International партия СПГ. Договор о грузе газа примерно в 140 тыс. кубометров компания Lietuvos duju tiekimas подписала в июне.
В июле был подписан еще один договор - с компанией по торговле СПГ Natural Gas Fenosa - о поставках газа из США. Эта партия газа похожего объема должна прибыть в Литву в сентябре.
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