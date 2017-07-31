В Азербайджане в I полугодии совершено 78 умышленных убийств - генпрокурор

Около 80 преднамеренных убийств было совершено в Азербайджане в первом полугодии 2017 года, заявил генеральный прокурор республики Закир Гаралов.
«Из зарегистрированных в первой половине 2017 года в Азербайджане 78 умышленных убийств были раскрыты 76. Количество умышленных убийств уменьшилось на девять по сравнению с отчетным периодом прошлого года», - подчеркнул З.Гаралов в понедельник на оперативном совещании по итогам первого полугодия.
Генпрокурор отметил также уменьшение числа преступлений, связанных с попытками совершения умышленных убийств, направленных против имущества, а также количества граждан, пострадавших в результате ДТП.
«Уровень раскрываемости по попыткам совершения умышленных убийств в январе-июне составил 100%», - подчеркнул он.
По словам З.Гаралова, уменьшилось количество ДТП и пострадавших в их результате людей.
«В первом полугодии в республике произошло 848 ДТП, что на 57 меньше, чем в первой половине 2016 года. В результате пострадали 832 человека, что на 138 меньше числа пострадавших за отчетный период прошлого года. Однако, число погибших в ДТП, увеличилось на 11 – до 315 человек», - сказал генпрокурор.
Раскрываемость преступлений в первом полугодии составила 85,4%, что на 1,3 п.п. лучше, чем год назад. «В том число удалось раскрыть 288 преступлений, совершенных в предыдущие годы», - отметил З.Гаралов.
Р.Бабаев
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