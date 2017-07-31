Суд назначил слушания по плану реструктуризации внешних обязательств МБА на 17 августа

Насиминский районный суд города Баку назначил слушания по плану реструктуризации внешних обязательств Международного банка Азербайджана (МБА) на 17 августа, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник на банковском рынке.
«МБА 27 июля обратился в Насиминский районный суд с просьбой определить дату слушаний, на которых суд рассмотрит вопрос утверждения плана реструктуризации внешних обязательств банка. Суд назначил слушания на 15:30 17 августа», - отметил источник.
По его словам, большинство кредиторов согласились с планом на встрече в Баку 18 июля, Палата по надзору за финансовыми рынками одобрила план 25 июля.
«МБА сейчас ожидает, что реструктуризация обязательств завершится 1 сентября или около этой даты», - сообщил источник.
Как сообщалось ранее, банку удалось получить согласие кредиторов, обладающих как минимум двумя третями от общего объема обязательств в $3,34 млрд, и этого достаточно для того, чтобы план был принят.
МБА 11 мая 2017 года объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложил инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. При этом в рамках реструктуризации Минфин Азербайджана планирует эмитировать облигации на $2,4 млрд.
МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.
А.Ахундов
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