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Внешняя политика 31.07.2017 18:04

Алиев поздравил Ковинда с избранием президентом Индии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего коллегу Рама Ната Ковинда в связи с победой на президентских выборах в Индии, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

«Верю, что мы будем предпринимать совместные усилия в направлении продолжительного развития и дальнейшего укрепления традиционных связей дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Индией», - сказано в поздравительном послании.

И.Алиев пожелал Р.Ковинде крепкого здоровья и успехов в его дальнейшей деятельности во имя процветания народа Индии.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИНДИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]