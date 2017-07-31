Алиев поздравил Ковинда с избранием президентом Индии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего коллегу Рама Ната Ковинда в связи с победой на президентских выборах в Индии, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
«Верю, что мы будем предпринимать совместные усилия в направлении продолжительного развития и дальнейшего укрепления традиционных связей дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Индией», - сказано в поздравительном послании.
И.Алиев пожелал Р.Ковинде крепкого здоровья и успехов в его дальнейшей деятельности во имя процветания народа Индии.
Р.Бабаев
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