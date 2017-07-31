Алиев поздравил Ковинда с избранием президентом Индии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего коллегу Рама Ната Ковинда в связи с победой на президентских выборах в Индии, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

«Верю, что мы будем предпринимать совместные усилия в направлении продолжительного развития и дальнейшего укрепления традиционных связей дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Индией», - сказано в поздравительном послании.

И.Алиев пожелал Р.Ковинде крепкого здоровья и успехов в его дальнейшей деятельности во имя процветания народа Индии.

Р.Бабаев