У экс-сотрудников МНБ Азербайджана наложен арест на имущество в размере 56 млн манатов – Генпрокуратура

Правоохранительные органы Азербайджана наложили арест на имущество экс-сотрудников расформированного министерства национальной безопасности (МНБ), проходящих по уголовным делам по ряду совершенных преступлений, на общую сумму 56 млн. манатов, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«Решением суда был наложен арест на имущество бывших сотрудников расформированного МНБ стоимостью в 56 млн манатов (около $33 млн по текущему курсу), с целью возмещения нанесенного ими ущерба в размере 41,512 млн. манатов ($24,4 млн)», - говорится в сообщении.

Генпрокуратура также отмечает, что в настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия по другим эпизодам уголовного дела и уголовным деяниям лиц, объявленных в розыск.

Ведомство отмечает, что в первом полугодии 2017 года завершилось предварительное следствие уголовного дела, возбужденного в отношении организованной группы из сотрудников министерства состоящих из 19 человек – Акифа Джовдарова, Субахира Гурбанова и других. "В отношении экс-сотрудников МНБ возбуждено 7 уголовных дел. Следствие провело следственно-оперативные мероприятия по 250 эпизодам за период 2005-2015 гг. В настоящее время материалы дел находятся в суде", - отмечает в сообщении.

В обвинительном акте говорится, что вышеуказанные лица в период с 2004 по 2015 года, злоупотребляя своим служебным положением, организовали незаконное прослушивание телефонных переговоров ряда предпринимателей, другие виды слежки за ними. Полученная информация личного, семейного, коммерческого и профессионального характера использовалась затем против бизнесменов, которых незаконно арестовывали и привозили в здание МНБ, где последние запугивались с применением насилия и угроз, подвергались физическим и психическим формам воздействия.

Согласно материалам уголовного дела, в вину проходящим по делу в качестве обвиняемых бывших сотрудников расформированного министерства инкриминируются статьи 145.3 «Незаконное лишение свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия», 178.3.1, 178.3.2 «Мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением крупного ущерба», 179.3.1, 179.3.2 «Присвоение или растрата в крупном размере, совершенное организованной группой», 181.3.1, 181.3.2 «Разбой, совершенный организованной группой в целях завладения имуществом в крупном размере», 182.3.1, 182.3.2 "Вымогательство", 228.4 "Незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе холодного метательного оружия", 302.1, 302.2 "Нарушение законодательства об оперативно-розыскной деятельности, совершенное с использованием технических средств, предназначенных для тайного получения информации", 311.3.1-311.3.4 "Получение взятки (пассивное взяточничество)", 313 "Служебный подлог", 341.2.1-341.2.3 "Злоупотребление властью, превышение или бездействие власти" УК.

Ф.Исазаде