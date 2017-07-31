Новый глава аппарата Белого дома Келли приведен к присяге

Новый глава аппарата Белого дома Джон Келли принес присягу, сообщают американские СМИ.

Как ожидается, после церемонии принятия присяги пройдет заседание кабинета.

В ходе церемонии президент США Дональд Трамп заявил, что у него "нет сомнений", что Дж.Келли будет "фантастически выполнять свою работу".

На этом посту он сменил Райнса Прибаса, который занимал эту должность с начала работы Дональда Трампа. Сам 67-летний Дж.Келли до настоящего момента возглавлял министерство внутренней безопасности США.

Ранее американский президент отметил в "Твиттере", что Дж.Келли - "это выдающийся американец и сильный лидер. Он проделал впечатляющую работу во главе министерства внутренней безопасности. Он - настоящая "звезда" моей администрации".

Дж.Келли посвятил 45 лет своей жизни военной службе. В частности, он принимал участие в боевых действиях в Ираке. В 2003 году получил звание бригадного генерала, ушел в отставку в 2016 году.