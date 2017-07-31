Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7009 EUR   1.9963 RUR   0.0285 GBR   2.2326 TRY   0.4815

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.71 Brent   52.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 37° Завтра 24° 32° 2 Авг 24° 34° 3 Авг 25° 32°

Дальнее зарубежье 31.07.2017 19:29

США потребовали от сирийской вооруженной оппозиции прекратить бои с правительственными войсками на юге страны - турецкое агентство

Американские представители на встрече в Иордании призвали вооруженную оппозицию на юге Сирии прекратить боевые действия с правительственными силами.

Встреча представителей США, РФ, Иордании и оппозиционных группировок из южных регионов Сирии состоялась на прошлой неделе в столице Иордании Аммане. Участники обсудили технические детали договоренностей о создании зоны деэскалации, сообщило в понедельник турецкое информационное агентство "Анадолу" со ссылкой на военные источники.

Один из командующих отрядами Свободной сирийской армии Хасан Абу Шейма рассказал агентству, что "представители США призвали командующих южным фронтом оппозиции незамедлительно прекратить бои с силами режима Башара Асада". В противном случае Вашингтон пригрозил прекратить поддержку оппозиции.

Соглашение России, США и Иордании о прекращении огня в провинциях Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда на юге Сирии вступило в силу 9 июля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, США, ОППОЗИЦИЯ, ТРЕБОВАНИЕ


Похожие новости


Песков: Россия и США осуществляют взаимодействие по вопросу перемирия на юге Сирии Вашингтон не видит для семейства Асадов долгосрочной роли в Сирии - Тиллерсон Политическое урегулирование в Сирии не должно помочь Ирану в реализации своих интересов - Трамп США не потерпят применения химоружия в Сирии - Трамп Россия должна устранить препятствия на пути разгрома ИГИЛ - Тиллерсон Госсекретарь США заявил генсеку ООН, что судьба Асада зависит от России

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]