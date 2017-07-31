США потребовали от сирийской вооруженной оппозиции прекратить бои с правительственными войсками на юге страны - турецкое агентство

Американские представители на встрече в Иордании призвали вооруженную оппозицию на юге Сирии прекратить боевые действия с правительственными силами.
Встреча представителей США, РФ, Иордании и оппозиционных группировок из южных регионов Сирии состоялась на прошлой неделе в столице Иордании Аммане. Участники обсудили технические детали договоренностей о создании зоны деэскалации, сообщило в понедельник турецкое информационное агентство "Анадолу" со ссылкой на военные источники.
Один из командующих отрядами Свободной сирийской армии Хасан Абу Шейма рассказал агентству, что "представители США призвали командующих южным фронтом оппозиции незамедлительно прекратить бои с силами режима Башара Асада". В противном случае Вашингтон пригрозил прекратить поддержку оппозиции.
Соглашение России, США и Иордании о прекращении огня в провинциях Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда на юге Сирии вступило в силу 9 июля.
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