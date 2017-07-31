Лучший футболист 1995 года по версии ФИФА Джордж Веа вновь попробует стать президентом Либерии

Известный в прошлом футболист Джордж Веа стал одним из 20 кандидатов, которые в понедельник начинают борьбу за пост президента Либерии, сообщают западные СМИ.

Сенатор Дж.Веа - кандидат от Коалиции за демократические перемены. В случае победы его вице-президентом станет бывшая супруга экс-президента Либерии Чарльза Тейлора - Джуэл Говард-Тейлор.

В сообщениях отмечается, что исход голосования пока предсказать крайне сложно, так как на выборах нет явного фаворита.

На президентский пост, в частности, претендуют бывший главарь мятежников, а ныне - сенатор Принс Джонсон, несколько крупных местных бизнесменов. Кроме того, в борьбе участвует нынешний вице-президент Джозеф Боакаи.

Единственной женщиной-кандидатом является бывшая модель Макделла Купер.

Президентские и парламентские выборы состоятся в Либерии 10 октября 2017 года.

Игравший на позиции нападающего Дж.Веа в 1995 году был признан лучшим игроком года по версии ФИФА. Также он стал обладателем "Золотого мяча", которым награждают лучшего футболиста, выступающего в Европе. Наибольших спортивных результатов Дж.Веа достиг, играя в 1990-х годах за ПСЖ (Франция) и "Милан" (Италия).

В 2005 году он уже участвовал в президентских выборах и даже занял первое место по итогам первого тура, однако во втором проиграл экономисту Эллен Джонсон-Серлиф.