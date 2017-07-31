Лучший футболист 1995 года по версии ФИФА Джордж Веа вновь попробует стать президентом Либерии

Известный в прошлом футболист Джордж Веа стал одним из 20 кандидатов, которые в понедельник начинают борьбу за пост президента Либерии, сообщают западные СМИ.
Сенатор Дж.Веа - кандидат от Коалиции за демократические перемены. В случае победы его вице-президентом станет бывшая супруга экс-президента Либерии Чарльза Тейлора - Джуэл Говард-Тейлор.
В сообщениях отмечается, что исход голосования пока предсказать крайне сложно, так как на выборах нет явного фаворита.
На президентский пост, в частности, претендуют бывший главарь мятежников, а ныне - сенатор Принс Джонсон, несколько крупных местных бизнесменов. Кроме того, в борьбе участвует нынешний вице-президент Джозеф Боакаи.
Единственной женщиной-кандидатом является бывшая модель Макделла Купер.
Президентские и парламентские выборы состоятся в Либерии 10 октября 2017 года.
Игравший на позиции нападающего Дж.Веа в 1995 году был признан лучшим игроком года по версии ФИФА. Также он стал обладателем "Золотого мяча", которым награждают лучшего футболиста, выступающего в Европе. Наибольших спортивных результатов Дж.Веа достиг, играя в 1990-х годах за ПСЖ (Франция) и "Милан" (Италия).
В 2005 году он уже участвовал в президентских выборах и даже занял первое место по итогам первого тура, однако во втором проиграл экономисту Эллен Джонсон-Серлиф.
Президент Азербайджана выделил 1 млн манат на организацию деятельности Государственного рекламного агентства
Президент Азербайджана утвердил «Положение о Совете финансовой стабильности»
У экс-сотрудников МНБ Азербайджана наложен арест на имущество в размере 56 млн манатов – Генпрокуратура
ОПЕК в июле увеличила добычу до 32,87 млн б/с, подсчитала JBC Energy
Суд назначил слушания по плану реструктуризации внешних обязательств МБА на 17 августа
Криштиану Роналду отвергает обвинения испанских властей в неуплате налогов
В Азербайджане отметят 75-летний юбилей Муслима Магомаева
Два спутника гражданского назначения планируется запустить осенью с космодрома в Плесецке
Azeravtoyol получит 2,7 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
Azeravtoyol получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
День ВМФ России отметили в Баку
Выбери один из выгодных пакетов «Отпуск» и отправляйся в поездку в Украину вместе в Nar!
Выбери один из выгодных пакетов «Отпуск» и отправляйся в поездку в Украину вместе в Nar!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»