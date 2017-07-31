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Регион 31.07.2017 20:16

Нагрузка воздушного пространства Грузии в первом полугодии выросла на 13,6%

В воздушном пространстве Грузии в январе-июне 2017 года совершено 64,407 тыс. полетов, что на 13,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в понедельник ООО "Грузаэронавигация".

По информации ведомства, возросло количество как прилетов в аэропорты Грузии, так и вылетов, а также транзитных рейсов. В частности, аэропорты обслужили 16,477 полетов, что на 36,7% больше, чем в январе-июне 2016 года, транзитные рейсы составили 47,930 полетов (рост на 7,4%).

"Летная дистанция в воздушном пространстве Грузии в 1 полугодии текущего года выросла на 3,5% - до 19 млн 747 тыс. 666 км", - отмечается в сообщении.

При этом подчеркивается, что в этом году полеты из аэропортов Грузии осуществляются по 72 направлениям, что на 28,6% больше, чем в прошлом году, в том числе прямые рейсы выполняются в 29 стран (годом ранее - в 22 страны).

"На нынешний летний сезон в течение недели утверждены 450 частот против 365 частот в 2016 году. Полеты осуществляют 47 авиакомпаний. Транзитные же самолеты обслуживаются на 19 воздушных маршрутах, что на 6 маршрутов, или на 46,2% больше, чем в прошлом году", - сообщает "Грузаэронавигация".

По данным Агентства гражданской авиации Грузии, аэропорты страны в январе-июне 2017 года обслужили 1 млн 609,2 тыс. пассажиров, что на 48,6% больше, чем в первом полугодии 2016 года. Из России на регулярной основе летают в Грузию "Аэрофлот" и входящая в его группу "Победа", "S7 Airlines", "Уральские авиалинии", а также с начала нынешней весенне-летней навигации - "Nordavia-Regional Airlines" и "Nordstar Airlines".

В 2016 году аэропорты Грузии обслужили 2 млн 840,5 тыс. пассажиров - на 25,6% больше, чем годом ранее.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АЭРОНАВИГАЦИЯ, ПОЛЕТЫ, РОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]