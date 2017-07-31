Шанс окончания процедуры Brexit к марту 2019 года бесконечно мал, считает духовный лидер англикан

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби считает, что шанс выхода Великобритании из Европейского Союза к марту 2019 года невероятно мал из-за внутриполитических споров, сообщает в понедельник британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Глава церкви Англии, который также занимает место в палате лордов, заявил, что на завершение всех приготовлений к официальному выходу Британии из Евросоюза остается лишь полтора года.

Таким образом, при нынешних внутриполитических спорах шанс детально решить все оставшиеся вопросы "бесконечно мал".

При этом Дж.Уэлби указал на задачи, стоящие перед депутатами, которые необходимо преодолеть, чтобы Великобритания могла выйти из ЕС.

Как отметил архиепископ Кентерберийский, в связи с Brexit остается множество очень серьезных вопросов, таких как единый рынок и таможенный союз, а также множество других проблем, которые должны быть решены.