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Дальнее зарубежье 31.07.2017 20:49

Парламент Пакистана 1 августа изберет нового премьер-министра страны

Законодательный орган Пакистана во вторник проведет выборы нового премьер-министра страны, который сменит ушедшего в отставку Наваза Шарифа, сообщили западные СМИ в понедельник.

Как отмечается, наиболее вероятным претендентом, который займет эту должность, является министр нефти и природных ресурсов Шахид Хакан Аббаси, временно исполняющий обязанности премьера страны.

Помимо этого, на пост премьер-министра Пакистана претендуют трое представителей местной оппозиции, в том числе, лидер оппозиционной партии "Техрик-е-Инсаф" Имран Хан.

Ранее премьер-министр Пакистана Н.Шариф покинул пост главы правительства после того, как Верховный суд принял решение отстранить его от этой должности в связи с расследованием дела о коррупции.

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Тэги: ПАКИСТАН, ПРЕМЬЕР, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]