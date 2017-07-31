Трампу необходимо обсудить законопроект о санкциях против России с европейскими лидерами, считает глава МИД ФРГ

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выразил надежду на то, что американский президент Дональд Трамп не подпишет в нынешней версии законопроект об ограничительных мерах США против России, передает в понедельник немецкое агентство DPA.

"Мы рады тому, что американский президент пока что не принял решение, как поступить (с антироссийскими санкциями - ИФ). У него есть возможность обсудить санкции с нами, чтобы они могли соответствовать европейским интересам", - приводит агентство слова З.Габриэля, сказанные им в Брюсселе.

"Я поддерживаю очень тесный контакт с моим американским коллегой. Мы, европейцы, полагаем, что здесь (в вопросе расширения санкций против России - ИФ) будут учитываться интересы Европы", - добавил германский министр.

На прошлой неделе сенат США одобрил законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также Ирана и КНДР.

Позднее в Белом доме сообщили, что Д.Трамп ознакомился с финальной версией законопроекта о санкциях и готов поставить под ним свою подпись.