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Дальнее зарубежье 31.07.2017 21:05

Трампу необходимо обсудить законопроект о санкциях против России с европейскими лидерами, считает глава МИД ФРГ

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выразил надежду на то, что американский президент Дональд Трамп не подпишет в нынешней версии законопроект об ограничительных мерах США против России, передает в понедельник немецкое агентство DPA.

"Мы рады тому, что американский президент пока что не принял решение, как поступить (с антироссийскими санкциями - ИФ). У него есть возможность обсудить санкции с нами, чтобы они могли соответствовать европейским интересам", - приводит агентство слова З.Габриэля, сказанные им в Брюсселе.

"Я поддерживаю очень тесный контакт с моим американским коллегой. Мы, европейцы, полагаем, что здесь (в вопросе расширения санкций против России - ИФ) будут учитываться интересы Европы", - добавил германский министр.

На прошлой неделе сенат США одобрил законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также Ирана и КНДР.

Позднее в Белом доме сообщили, что Д.Трамп ознакомился с финальной версией законопроекта о санкциях и готов поставить под ним свою подпись.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, США, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]