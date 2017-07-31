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Дальнее зарубежье 31.07.2017 21:21

Инцидент вокруг самолета с Рогозиным был создан преднамеренно, полагает глава МИД Румынии

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин попытался пересечь румынскую воздушную границу для демонстрации того, что санкции не работают, считает министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану.

"На мой взгляд, весь этот вопрос с полетом над Румынией, был преднамеренной попыткой создать проблемы между Румынией и Россией", - сказал он в понедельник в эфире румынского телеканала Antena 3.

Кроме того, Т.Мелешкану заявил, что жизням граждан, находившихся на борту самолета, ничего не угрожало.

Глава румынского МИД высказал мнение, что Д.Рогозин "хотел продемонстрировать, что санкции, которые применил Евросоюз в отношении некоторых чиновников... не работают".

В минувшую пятницу визит Д.Рогозина в Кишинев был сорван из-за отказа Румынии пустить самолет с российской делегацией на борту в свое воздушное пространство. Вице-премьер сообщил журналистам, что самолет также отказались принять на посадку в Будапеште, лайнер приземлился в Минске. Из Белоруссии Д.Рогозин вернулся в Москву.

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Тэги: РУМЫНИЯ, МИД, РОССИЯ, РОГОЗИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]