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Дальнее зарубежье 31.07.2017 21:58

В возрасте 73 лет ушел из жизни американский актер и режиссер Сэм Шепард

Кинорежиссер и драматург Сэм Шепард скончался на 74-м году жизни, пишет в понедельник американская газета "Нью-Йорк таймс".

По данным издания, С.Шэпард умер у себя дома в штате Кентукки. Причиной смерти актера стали осложнения бокового амиотрофического склероза.

С.Шепард был автором более 40 произведений, а также получил Пулитцеровскую премию за пьесу "Похороненное дитя".

Помимо этого, ему принадлежат роли в нескольких десятках фильмов, за одну из которых он был номинирован на премию "Оскар".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, АКТЕР, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]