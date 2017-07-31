В возрасте 73 лет ушел из жизни американский актер и режиссер Сэм Шепард

Кинорежиссер и драматург Сэм Шепард скончался на 74-м году жизни, пишет в понедельник американская газета "Нью-Йорк таймс".

По данным издания, С.Шэпард умер у себя дома в штате Кентукки. Причиной смерти актера стали осложнения бокового амиотрофического склероза.

С.Шепард был автором более 40 произведений, а также получил Пулитцеровскую премию за пьесу "Похороненное дитя".

Помимо этого, ему принадлежат роли в нескольких десятках фильмов, за одну из которых он был номинирован на премию "Оскар".