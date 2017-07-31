Москва и Вашингтон не прекращают сотрудничества по Сирии - постпред РФ при НАТО

Россия и США продолжают сотрудничество по Сирии, заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко.
"Понятно многим, что без нормальной работы, без нормального взаимодействия с Россией эти глобальные проблемы, проблемы общие для Западной Европы и для России урегулированы быть не могут. Все признаки этого мы видим в том, что даже США в нынешнем своем положении сотрудничают с нами по сирийскому сюжету",- сказал А.Грушко в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).
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