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СНГ 31.07.2017 22:13

Москва и Вашингтон не прекращают сотрудничества по Сирии - постпред РФ при НАТО

Россия и США продолжают сотрудничество по Сирии, заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

"Понятно многим, что без нормальной работы, без нормального взаимодействия с Россией эти глобальные проблемы, проблемы общие для Западной Европы и для России урегулированы быть не могут. Все признаки этого мы видим в том, что даже США в нынешнем своем положении сотрудничают с нами по сирийскому сюжету",- сказал А.Грушко в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

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Тэги: РОССИЯ, США, СИРИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]