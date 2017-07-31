Группа "Трансмашхолдинг" (ТМХ) и иранская Industrial Development & Renovation Organization (IDRO) договорились о создании совместного предприятия для выпуска вагонов метро.
Как сообщило информационное агентство Mehr, стороны подписали соответствующее соглашение. В рамках соглашения они планируют сотрудничать в проектировании, производстве и техническом обслуживании различных типов вагонов метро. Документ также предполагает испытания техники, передачу технологий и поставку пассажирских вагонов, включая вагоны метро.
Представитель ТМХ подтвердил "Интерфаксу" эту информацию. Доля "Трансмашхолдинга" в СП составит 80%, уточнил он, добавив, что под приводимой Mehr стоимостью договора в 2,5 млрд евро имеется в виду потенциальный заказ на 2 тыс. вагонов метро. Такими цифрами оценивается общий объем программы IDRO, которая уполномочена властями Ирана на развитие метрополитенов в нескольких городах этой страны, сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что потенциальной площадкой для выпуска техники может стать иранское предприятие Wagon Pars в городе Акран, специализирующееся на производстве железнодорожной техники широкого профиля, включая локомотивы и пассажирские вагоны для железных дорог. Предполагается, что в дальнейшем СП может его приобрести.
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